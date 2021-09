Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat vineri, dupa o iesire pe mare in cea de-a treia zi a vizitei sale la Marsilia, organizarea in Franta a unui summit pe teme de mediu, ce va purta denumirea "One Ocean", la sfarsitul anului 2021 sau la inceputul anului 2022, transmite AFP. "Franta…

- Akhenaton, un cunoscut rapper din Franta, care s-a pronuntat in mod public si de mai multe ori impotriva pasaportului sanitar si a vaccinarii obligatorii, a fost diagnosticat cu COVID-19 si internat la terapie intensiva, informeaza miercuri site-ul cotidianului Le Figaro. Rapperul Akhenaton,…

- Aproape 114.000 de persoane au manifestat sambata, 17 iulie, in mai multe orașe din Franța, potrivit Ministerului de Interne, impotriva prelungirii permisului de sanatate sau a obligației de vaccinare pentru unele categorii progfesionale, masuri anunțate recent de președintele Republicii, Emmanuel Macron.…

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Cea mai inalta curte de apel in materie de contencios administrativ din Franta a hotarat ca metoda de capturare a pasarilor cantatoare cu ajutorul cleiului este ilegala. Potrivit Reuters, in august 2020, presedintele Emmanuel Macron a suspendat practica de capturare a pasarilor prin intermediul cleiului…

