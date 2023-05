Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa efectueze, in perioada 2-4 iulie, o vizita de stat in Germania - prima a unui sef de stat francez din 2000 incoace - anunta luni presedintia germana, relateaza AFP. "Acest eveniment marcheaza inceputul unui nou capitol in prietenia care uneste cele doua…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang i-a asigurat pe omologii sai rus si indian in legatura cu aprofundarea legaturilor bilaterale, promitand ca ”coordonarea si cooperarea” vor deveni mai puternice, intr-un gest de solidaritate cu doi dintre cei mai mari vecini ai Chinei, relateaza vineri, 5 mai, Agerpres.…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si delegatia acestuia nu au primit inca viza de Statele Unite pentru a participa la reuniunile Consiliului de Securitate al ONU care vor avea loc la finalul acestei luni, in cadrul presedintiei rotative ruse pe care Rusia o deține in aprilie, a reclamat miercuri,…

- Ministrul de Externe al Hondurasului, Enrique Reina, „la instructiunile presedintelui Republicii, Xiomara Castro, a comunicat Taiwanului decizia de a rupe relatiile diplomatice” dintre cele doua teritorii, a transmis Ministerul de Externe intr-un comunicat, informeaza AFP, citat de Agerpres.Astfel,…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a incheiat vineri o vizita de patru zile in Irak cu un apel pentru cresterea finantarii destinate proiectelor de asistenta externa, in pofida rezistentei la sporirea cheltuielilor din partea colegilor sai de la Berlin, care gestioneaza portofoliul finant

- Presedintele american Joe Biden respinge un apel al Chinei la negocieri in Razboiul rus din Ucraina, a carui implementare ar fi numai in favoarea Rusiei, relateaza CNN. "Daca-l aplauda Putin, cum poate fi bun?", a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului ABC News, Joe Biden. "Nu sunt pus pe…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a cerut luni Turciei si Ungariei sa ratifice rapid tratatele pentru admiterea Suediei si Finlandei in Alianta Nord-Atlantica, argumentand ca actiunea va consolida apararea comuna.