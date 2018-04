Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au

- Desi invelit intr-un limbaj diplomatic, raportul din acest an al Comisiei Europene privind progresele de aderare ale Turciei acuza Ankara de reprimari masive si disproportionate in urma tentativei esuate de puci din iulie 2016. Documentul avertizeaza ca anii de progrese spre atingerea standardelor europene…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va intalni joi, la Berlin, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a anuntat vineri Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al Guvernului german, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Obținand sprijinul Germaniei și al Franței, Marea Britanie a reușit sa convinga mai mult de jumatate din liderii UE sa expulzeze diplomați ruși, ora și data expulzarii fiind sugerate de președintele francez Emmanuel Macron, scrie New York Times, citand sursele sale. Joi, 22 martie, in timpul unui dineu…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.