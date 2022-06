Emmanuel Macron, mesaj din România: războiul este aici, la porțile voastre Presedintele Franței Emmanuel Macron a scris pe Twitter ca razboiul este o realitate in Ucraina, este la portile Romaniei si ameninta intregul nostru continent, iar pentru a preveni orice tentativa de destabilizare si de agresiune impotriva Europei, implicarea militarilor francezi este fundamentala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

