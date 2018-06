Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a recomandat miercuri sa nu se ''cedeze emotiei pe care unii o manipuleaza'' in cazul navei de migranti Aquarius, dand asigurari ca Franta ''va lucra mana in mana cu Italia'' pentru a gestiona fluxul de migranti, informeaza AFP, citata de Agerpres. Incercand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat refuzul Italiei de a primi peste 600 de migranti care se aflau pe nava Aquarius, acuzand guvernul italian de „cinism” si sustinand ca nu isi respecta obligatiile privind dreptul international, scrie Reuters, citat de News.ro.Vorbind in fata jurnalistilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat marti ''cinismul si iresponsabilitatea guvernului italian'', care a refuzat acostarea navei Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza AFP. Seful statului…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, in fața plenului Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini l-a criticat pe șeful statului francez pentru ideile despre viitorul Europei și al blocului comunitar. Președintele de la Paris a spus…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Liderul…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

