- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea o „reevaluare” a legii programarii militare aferete perioadei 2019-2025, in vederea „ajustarii mijlocelor la amenintari”, in contextul Razboiului din Ucraina, anunta el luni, la inaugurarea Salonului Armamentului Terestru Eurosatory, relateaza AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron va veni saptamana viitoare la Chișinau, anunța Palatul Elysee. Emmanuel Macron se va deplasa marți in Romania, pentru a se intalni cu trupele franceze staționate acolo, apoi in Republica Moldova miercuri, „pentru a-și afirma susținerea fața de aceasta țara afectata…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, ar putea ajunge, miercuri, 14 iunie, in Romania, au declarat surse oficiale pentru ziarul Libertatea. Liderul Franței ar urma sa viziteze baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Vizita președintelui francez are loc in contextul razboiului din Ucraina. El ar urma…

- Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de externe, spune ca iși dorește ca Emmanuel Macron sa faca o vizita la Kiev inainte de finalul președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, in 30 iunie. Președintele francez nu a vizitat Ucraina dupa invazia rușilor din 24 februarie.

- Președintele francez Emmanuel Macron iși irosește șansa de a promova viziunea autonomiei strategice europene – in fond ideea sa – pentru ca nu se face sa continui legaturile cu Vladimir Putin și in același timp sa promiți, dar sa nu dai ajutor militar in Ucraina. Macron a sperat sa se foloseasca de…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului italian Mario Draghi ca nu sunt inca intrunite condițiile pentru o incetare a focului in Ucraina, a declarat Draghi, joi, intr-o conferința de presa, intrebat despre o convorbire telefonica cu Putin in ziua precedenta, potrivit CNN . Potrivit lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca fortele ucrainene care apara portul strategic Mariupol, asediat de mai multe saptamani de trupele Moscovei, trebuie sa plece pentru ca civilii din oras sa poata primi ajutor, potrivit AFP. „Pentru a gasi o solutie la situatia umanitara dificila din…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, marti, ca ia in considerare emiterea de tichete de masa pentru a ajuta familiile cu venituri medii si mici care se confrunta cu cresterea preturilor la alimente, agravata de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai…