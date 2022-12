Stiri pe aceeasi tema

Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum sa raspunda nevoii Rusiei de garanții de securitate, daca președintele Vladimir Putin ar fi de acord cu negocierile pentru incheierea razboiului din Ucraina, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron.

Creșterea numarului de atacuri cu rachete ale Rusiei in Ucraina este parțial menita sa epuizeze resursele ucrainene de aparare antiaeriana, Moscova sperand astfel ca va permite forțelor sale sa domine spațiul aerian al țarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, relateaza Reuters,…

Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE, relateaza AFP.

Kazahastanul anunta joi ca l-a convocat pe ambasadorul Rusiei in aceasta tara mare din Asia Centrala, la o "conversatie serioasa", dupa ce Moscova i-a cerut Astanei sa-l expulzeze pe ambasadorul Ucrainei, in contextul in care presedintele kazah incearca sa pastreze relatii bune cu Occidentul, relateaza…

Rusia a amendat marti TikTok pentru ca nu a sters continut ce incalca legile ruse privind "propaganda LGBT" si serviciul de streaming Twitch pentru gazduirea unui interviu video cu o personalitate politica ucraineana despre care Moscova a spus ca continea informatii "fake", relateaza marti Reuters.

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters preluat de agerpres.

Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca Occidentul nu isi respecta promisiunea de a ajuta ca exporturile de produse agricole si ingrasaminte rusesti sa ajunga pe pietele globale, ridicand potentiale semne de intrebare cu privire la angajamentul Rusiei fata de importantul acord…