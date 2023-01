Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu s-a oprit in optimile turneului „WTA 250” de la Auckland, britanica alegand sa se retraga in timpul meciului cu Viktoria Kuzmova din cauza unei probleme la glezna. La 1-1 la seturi (0-6, 7-5), Emma a decis sa nu mai continue partida, pentru ca asa ar fi riscat sa se accidenteze mai greu…

- Gabriela Ruse continua sa joace la un nivel mare in startul anului, iar acest lucru se vede de la meci la meci. Sportiva noastra a reușit sa se califice in optimile turneului WTA 250 de la Auckland, dupa ce a trecut in trei sferturi, nu fara emoții, de Erin Routliffe (Noua Zeelanda – ocupanta locului…

- Papa Francisc nu si-a putut retine lacrimile in timp ce evoca razboiul din Ucraina „martirizata”, cu prilejul unei ceremonii publice desfasurate joi dupa-amiaza in centrul Romei, informeaza AFP.

- Zi de sarbatoare in familia prezentatorului TV! Gabriela Prisacariu iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar frumoasa vedeta a implinit varsta de 30 de ani. Dani Oțil a surprins-o pe soția lui cu un cadou de zeci de mii de euro, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare.

- Multora le-a intrat in obicei: cand prepara fructe sau legume, primul lucru este sa ia un cuțit și sa inlature coaja. Dar nu este intotdeauna necesar. In coaja se gasesc nutrienți importanți. Și poate nu știați ca fructele și cojile aruncate contribuie la schimbarea climei.

- Maria Constantin a dezvaluit detalii despre cele mai grele clipe prin care a trecut pana la 35 de ani. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la fiul sau. Baiatul a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, primul soț al interpretei. „Eu trebuia sa merg sa fac bani cumva, ca nu aveam o situație financiara…

- Basarab Panduru, fostul internațional, a comentat ieșirea nervosa a lui Ștefan Tarnovanu din meciul cu Silkeborg. Portarul de la FCSB a izbucnit in lacrimi dupa golul de 5-0 al danezilor. Vinovat la golul doi marcat de danezi, Tarnovanu nu a mai suportat umilința și a izbucnit in lacrimi dupa golul…