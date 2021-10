Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) a debutat cu victorie la Transylvania Open, dupa ce a trecut cu brio de meciul extrem de complicat cu Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA). Britanica s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. La finalul meciului, jucatoarea cu origini romanești a fost intervievata de…

- Turneul WTA 250 Transylvania Open de la Cluj, de saptamana aceasta, se va desfașura fara spectatori, ca urmare a restricțiilor adoptate de autoritațile romane. La antrenamentele cu public din acest weekend, organizatorii le-au facut o surpriza celor prezenți in tribune.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, castigatoarea trofeului la US Open, luna trecuta, a afirmat intr-un mesaj video in limba romana ca este nerabdatoare sa joace la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

- Britanica de 18 ani, nascuta dintr-un tata roman si o mama chinezoaica, are foarte multi sustinatori in tara, exact cum s-a intamplat si cu Bianca Andreescu, cat timp canadianca de 20 de ani era pe val in lumea tenisului.

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA) și-a anunțat in aceasta dimineața prezența la Transylvania Open, turneul care va avea loc la Cluj, in ultima saptamana din octombrie. Pentru prima oara de cand numele sau a devenit unul de rezonanța in tenisul mondial, fanii au putut s-o auda pe Emma Raducanu vorbind romanește.…

- Emma Raducanu, 18 ani, noua stea a tenisului mondial dupa victoria de la US Open , va fi prezenta la turneul de tenis Transylvania Open, care va avea loc in perioada 25-31 octombrie la Cluj-Napoca. Venirea ei in Romania a fost comentata sambata de Simona Halep, care a spus ca este ”foarte interesant”…

- Campioana britanica de la US Open, Emma Raducanu, a primit un wildcard pentru tabloul principal de la Indian Wells. Acesta va fi primul turneu al tinerei de 18 ani de la victoria de la New York de la inceputul acestei luni. Raducanu și-a anunțat prezența și la Transylvania Open, potrivit Mediafax.

- Emma Raducanu a oferit primele declarații dupa ce s-a calificat in finala turneului de la US Open. Britanica a vorbit la microfon imediat dupa meciul cu Sakkari. „Sincer, timpul aici la New York a trecut foarte rapid. Am luat fiecare zi in parte, iar trei saptamani mai tarziu sunt in finala și, sincer,…