- Britanica Emma Raducanu a revenit pe terenul de antrenament pentru prima data dupa operatiile din luna mai la incheietura mainii si la glezna, informeaza bbc.com.Jucatoarea in varsta de 20 de ani a postat miercuri o inregistrare video in care apare facand schimb de mingi cu compatriotul sau Kyle…

- Paul Reubens, actorul care l-a interpretat pe Pee-wee Herman, un tocilar care purta un costum gri si papion rosu in timp ce incanta copiii si adultii deopotriva cu rasul sau distinctiv „heh heh heh”, a murit, potrivit unui mesaj pe contul sau de Instagram, scrie Reuters.

- Emma Raducanu a fost surprinsa incognito intr-un autobuz public la Londra, in timp ce ajuta un cuplu de batrani sa coboare, relateaza The Sun.Fosta campioana de la US Open și-a tras gluga pe cap și a purtat ochelari de soare, chiar daca era o zi inorata in capitala britanica. A postat imaginea pe contul…

- David Popovici pare sa fi trecut cu bine de eșecul din finala de la 200 de metri și incearca sa gaseasca resurse pentru batalia din proba „regina”. Sportivul roman a avut o prestație buna in semifinale și s-a calificat in ultimul act, iar dupa cursa a avut un schimb de replici haios cu unul dintre […]…

- Un nigerian a cantat peste 200 de ore, un altul a facut un live de 100 de ore pe Instagram, in timp ce incercarea unei maseuze de a-si practica meseria timp de 75 de ore neintrerupt s-a soldat cu un esec din cauza epuizarii. Aceștia sunt doar cațiva din cei peste o duzina de nigerieni care iși propun…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters.…

- Jucatorii de la AHC Potaissa Turda au revenit astazi la antrenamente, prima ședința fiind programata in sala „Gheorghe Barițiu” din Turda. Au fost prezenți trei dintre cei patru noi jucatori ai magnificilor. Singurii absenți motivați fiind Alex Ghivil și Mohammad Reza Oraei. A fost un antrenament de…

- Aproape o treime din electricitatea generata in Germania in primul trimestrul din 2023 a venit de la energia eoliana, arata datele publicate miercuri. Astfel, turbinele eoliene au depașit carbunele in topul celor mai mari urnizori de energie din tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Aproximativ…