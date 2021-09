Stiri pe aceeasi tema

- …Emma Raducanu este senzația din tenismul feminin, dupa ce a caștigat US Open 2021. Adolescenta a reuțit o performanța care a batut toate recordurile. Emma Raducanu are un iubit foarte celebru Emma Raducanu s-a intors la antrenamente și se pregatește pentru noi competiții. Tanara a spus ca promite sa…

- Emma Raducanu este numele care sta pe buzele tuturor dupa ce adolescenta a caștigat campionatul US Open de la New York. Emma Raducanu, senzația din lumea tenisului Intr-o finala palpitanta, urmarita de milioane de oameni sambata (11 septembrie) impotriva adolescentei canadiene Leylah Fernandez, Emma…

- Milioane de chinezi au felicitat-o pe Emma Raducanu pentru victoria de la US Open, unde a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez, 6-4, 6-3. Tenismena de 18 ani a devenit prima jucatoare din istorie sosita din calificari care caștiga un turneu de Grand Sl

- Pentru fanii sportului alb Emma Raducanu a devenit fenomenul acestor zile, dupa ce a devenit cea mai tanara caștigatoare la US Open. Astazi o gasim pe locul 150 in clasamentul WTA, și cu un prim trofeu de Grand Slam. Inainte de a ajunge vedeta tenisului mondial, Emma recunoștea ca modelul ei era nimeni…

- Fostul mare jucator de tenis Mats Wilander (57 de ani) a elogiat-o pe Emma Raducanu, care la 18 ani, odata cu triumful de la US Open, a devenit prima jucatoare din istoria tenisului care caștiga un turneu de Grand Slam venind din calificari. Emma Raducanu este noua senzație a tenisului feminin. Jucatoarea…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021 fara sa piarda vreun set! Fostul mare fotbalist englez Gary Lineker, acum analist și realizator TV, era in direct la BBC, la emisiunea de fotbal „Match of the…

- Momentul ales de Florin Cițu nu este intamplator. A pastrat total supriza, la fel cum a facut cu momentul pozei cu cei 40 de lideri care-l susțineau la Convenția PNL: La fel ca atunci, a mizat pe efectul naucitor al suprizei. A fost ca o lovitura in plexul adversarului. Anunțul l-a facut fix la inceputul…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au refuzat initial sa-i acorde wild card jucatoarei Emma Raducanu, a dezvaluit, duminica, jurnalistul John Lloyd de la Daily Mail. Sportiva cu origini romane si chineze care reprezinta Marea Britanie a fost foarte aproape sa nu joace la Wimbledon.…