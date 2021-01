Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa, afirma ca TVR1 a avut, de Revelion, "un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala", el adaugand ca va chema in curand…

- Vacanța Mare, cel mai popular grup de umor al anilor 2000, se reunește de Revelion. Ințelegerile Televiziunii Romane cu Vacanța Mare insumeaza 50.000 de euro. Pagina de Media dezvaluie ca este vorba de mai multe contracte, incheiate separat, la inceputul lunii decembrie, cu Mugur Mihaescu, cu Radu Pietreanu…

- Pandemia l-a afundat pe Mugur Mihaescu, fiind nevoit sa puna lacatul pe cele trei pub-uri pe care le deține in centrul vechi, dar l-a și readus pe micile ecrane in ”formula magica”, alaturi de Radu Pietreanu. Cei doi membri ai grupului de umor ”Vacanța Mare” vor face Revelionul la TVR in acest an. Mugur…

