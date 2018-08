Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea OTL, prin directorul Mircea Pop, și-a declarat interesul pentru a dota societatea de transport in comun cu autobuze hibrid, pe care le apreciaza ca fiind mai rentabile decat cele electrice, din punctul de vedere al raportului funcționare-preț. Desigur, intenția singura nu conteaza…

- Afacerile cu cladiri de birouri sunt intr-o continua crestere in Romania. In orase precum Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Brasov sau Iasi s-au dezvoltat de-a lungul timpului sedii pentru companii multinationale, in general din IT sau telecom - care reprezinta aproximativ 75% din suprafața tranzacționata.…

- Autoritatile din Busteni vor lansa pe 1 iulie 2018 o serie limitata de carti postale cu chipul Simonei Halep si trofeul de la Roland Garros. Decizia a fost luata si pentru a marca marca implinirea a 110 ani de la prima atestare documentara a localitatii Busteni.

- Celebram Centenarul Marii Uniri Cinstim valorile Romaniei In anul Centenar al Marii Uniri din 1918, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Ia romaneasca, unitate in spirit, dedicata celei mai importante piese a costumului tradițional romanesc, anticipand ziua de 24 iunie, declarata…

- Romfilatelia revine cu o tematica spectaculoasa si apreciata de colecționari, prin introducerea in circulație a emisiunii de marci poștale Minerale din Romania, punand in valoare, inca o data, exponate unicat din patrimoniul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare. Emisiunea…

- Cel mai mare oras din Moldova, Iasi, a devenit al saptelea oras al Romaniei in care pretul mediu al apartamentelor a depasit pragul de 1.000 euro/mp, potrivit datelor publicate ieri de portalul Imobiliare.ro. Celelalte sase orase sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Brasov si Craiova.…

- Romfilatelia introduce in circulatie, joi, emisiunea de marci postale dedicata celei de-a 21-a editii a Cupei Mondiale. Emisiunea de marci postale Cupa Mondiala FIFA 2018 va fi disponibila in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si online.…

- Este mesajul cu care Florin Piersic Jr. iși invita prietenii la Freak-Show, in data de 8 iunie, ora 20:00. Realizat după un material scris de Florin Piersic jr, in regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un spectacol dinamic, gandit astfel incat să țină publicul cu sufletul la…