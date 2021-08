Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Neagoe Basarab este omagiat de Romfilatelia printr-o emisiune de marci postale, la implinirea a 500 de ani de la trecerea sa in vesnicie. Emisiunea va fi introdusa in circulatie joi si este alcatuita dintr-un timbru si o colita dantelata, potrivit basilica.ro. Pe timbrul cu valoarea…

- Romfilatelia introduce in circulatie, vineri, emisiunea de marci postale "Jocurile Olimpice de vara, Tokyo 2020", potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, cele sase timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 1,70 lei, 2 lei, 2,20 lei, 7 lei, 9 lei, 10,50 lei…

- Romfilatelia introduce in circulatie, vineri, emisiunea de marci postale "Jocurile Olimpice de vara, Tokyo 2020". Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, cele sase timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 1,70 lei, 2 lei, 2,20 lei, 7 lei, 9 lei, 10,50 lei si colita cu valoarea…

- Emisiunea de marci postale "Peceti ale domnitorilor romani (II)" va fi introdusa in circulatie de Romfilatelia incepand de joi. Potrivit unui comunicat Romfilatelia transmis AGERPRES, emisiunea este alcatuita din patru timbre si o colita nedantelata. Cele patru timbre ale seriei prezinta sigilii in…

- Emisiunea de marci postale "Peceti ale domnitorilor romani (II)" va fi introdusa in circulatie de Romfilatelia incepand de joi. Potrivit unui comunicat Romfilatelia , emisiunea este alcatuita din patru timbre si o colita nedantelata. Cele patru timbre ale seriei prezinta sigilii in ceara si…

- Incepand din 22 iunie 2021, Romfilatelia introduce emisiunea de marci postale „Revoluția lui Tudor Vladimirescu, 200 de ani”. Emisiunea de marci poștale „Revoluția lui Tudor Vladimirescu, 200 de ani”, alcatuita dintr-o marca poștala, o colița dantelata, un bloc special aniversar și un plic…

- Bucuresti, 3 iun /Agerpres/ - O emisiune de marci postale dedicata patrimoniului arhitectural al orasului si judetului Iasi va fi introdusa in circulatie de Romfilatelia incepand de vineri, in magazinele din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/.…

- O emisiune de marci postale dedicata patrimoniului arhitectural al orasului si judetului Iasi va fi introdusa in circulatie de Romfilatelia incepand de vineri, in magazinele din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Emisiunea…