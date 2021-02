Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa amiaza au fost inregistrate in sistemul bursei de la Bucuresti, pe segmentul Public Offers Blonds EUR, un numar de 73 de tranzactii cu 800 de instrumente in valoare totala de 195 de milioane de lei, arata datele BVB, citate de ZF. Valoarea pachetului coincide cu prima emisiune de…

- ​Cele trei emisiuni de titluri de stat pentru populație din emisiunea FIDELIS derulata de Ministerul Finantelor Publice vor intra luni la tranzacționare pe piața româneasca de capital, potrivit Bursei de Valori București (BVB). Românii au subscris puțin peste 2,7 miliarde lei.Cât…

- ”Patria Bank (PBK) a listat marti, la Bursa de Valori Bucuresti(BVB) a doua emisiune de obligatiuni subordonate (PBK28E), prin care a atras 8,2 milioane de euro de la investitori”, arata un anunt al bancii. Obligatiunile au fost listate pe piata reglementata administrata de BVB. Aceasta este a doua…

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei și 289 milioane euro prin cea de-a doua oferta de vanzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), derulata in luna noiembrie pe piața de capital. MFP a atras doar in acest an 2,52 miliarde lei și 457,4 milioane euro prin cele doua runde…

- "Ordine de zi AGOA. Alegerea a sapte membri ai Consiliului de Administratie al societatii pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administratie ai societatii incepand cu data de 20 decembrie 2020. Durata…

- Agroserv Mariuța SA, compania care deține brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de obligațiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadența in 2025 și la o dobanda de 5,25%, anunța BT Capital Partners.Obligațiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de…