- Anul trecut, Dacia și Ford au construit, in uzinele din Romania, un total de 420.755 de mașini. Dintre acestea, 257.405 au fost modele Dacia, iar restul de 163.350 au fost exemplare Ford. Potrivit datelor oferite de ACAROM, nivelul de producție a scazut cu 3.96% fața de cel din 2020. Industria producatoare…

- Productia de autoturisme in Romania a ajuns anul trecut la un volum de 436.413 de unitati, in scadere cu 0,38% fata de 2020, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate joi, conform Agerpres. In 2020, productia totala de autoturisme din Romania era de 438.107…

- Pe langa ajutoarele de minimis la legumele cultivate in spații protejate și usturoi, Ministerul Agriculturii vine in acest an cu noutați importante: de acest sprijin vor beneficia și producatorii de cartofi și struguri de masa, valoarea sumelor acordate urmand sa fie de circa 15 milioane de lei pentru…

- Productia auto din Romania a ajuns la 379.952 de unitati in primele 11 luni din 2021, in scadere cu 6,12% fata de perioada similara de anul trecut, cand au fost realizate 404.699 unitați, arata datele ACAROM.

- Productia totala de lemn rotund (busteni) a Uniunii Europene a fost de 488 milioane metri cubi in 2020, cu 2% mai putin decat in 2019 dar cu 21% mai mare decat in 2000, Romania fiind printre statele membre cu cel mai puternic avans, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania…

- Producția agricola a scazut in 11 dintre cele 27 de state UE in 2020, printre acestea aflandu-se și Romania al carui declin este de 11,3%, arata datele Eurostat. Alte țari afectate sunt Bulgara și...

- Inmatricularile de autoturisme noi in Germania, cea mai mare piata auto europeana, au scazut cu 35% in octombrie, la aproximativ 179.000 de vehicule, deoarece deficitul de cipuri continua sa afecteze productia. In ultimele luni, producatorii auto au redus sau au oprit productia din cauza lipsei cipurilor…

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…