Emirul statului Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a sosit luni in Arabia Saudita, a doua sa vizita de cand cele doua tari si-au reluat relatiile diplomatice in ianuarie, dupa trei ani de tensiuni, noteaza AFP. Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, conducatorul de facto al regatului saudit, l-a primit omologul din Qatar in statiunea Jeddah, la Marea Rosie, potrivit unui comunicat difuzat media de stat. Aceasta vizita, la invitatia Arabiei Saudite, a fost destinata analizarii relatiilor bilaterale si altor subiecte de "interes comun", a indicat la randul sau agentia oficiala Qatar…