Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Aula Bibliotecii Academiei Romane gazduiește lansarea unei carți ce va face lumina asupra multor lucruri neștiute din viața lui Mihai Eminescu. ”Eminescu, profesor de statistica”, editata de Editura Institutului Național de Statistica, vine cu documente de la Arhivele Naționale ale…

- Vineri, Aula Bibliotecii Academiei Romane gazduiește lansarea unei carți ce va face lumina asupra multor lucruri neștiute din viața lui Mihai Eminescu. ”Eminescu, profesor de statistica”, editata de Editura Institutului Național de Statistica, vine cu documente și detalii complet inedite despre…

- Partenerii din proiectul național de cercetare RoNaQCI – Romanian National Quantum Communication Infrastructure, care are ca obiectiv dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de comunicații cuantice de peste 1.500 de kilometri și crearea a șase rețele metropolitane in orașele București, Iași, Cluj-Napoca,…

- 16 septembrie, 2023, este ziua trista a iubitorilor de poezie. Aurel Dumitrașcu, poetul emblema a generației optzeciste, implinește 33 de ani de la trecerea sa in neființa. Sabasa, satul natal din comuna Borca, este locul definitoriu pentru formarea personalitații, a filosofiei de viața și a profunzimii…

- Cele mai multe locuri de munca scoase la mezat in Romania se afla in retail, domeniu in care media salariala este de 3.500 de lei net pe luna, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs.Urmeaza in top sectorul serviciilor (cu 3.200 de lei net), alimentația (3.500 lei) și turismul…