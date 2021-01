Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului 'Victor Babeș' din București, Emilian Imbri, a declarat miercuri la Digi24 ca Biserica Ortodoxa Romana ar trebui sa sprijine campania de vaccinare anti-COVID pentru ca „nu este competiție intre vaccin și agheasma” dar „ceea ce este sigur dovedit este ca vaccinurile au facut…

- Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeș din București, a vorbit despre noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie. Specialistul susține ca aceasta este mult mai transmisibila, dar nu ar fi mai violenta. Medicul Emilian Imbri a declarat ca nu stie daca noua tulpina de coronavirus…

- Cinci medici de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova au fost vaccinati, duminica, trei dintre ei fiind sefi de sectie. Dr. Dragos Nicolosu, responsabilul activitatii de vaccinare din cadrul spitalului, a declarat pentru AGERPRES ca, pana la sfarsitul anului, la Craiova vor fi…

- Medicul Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babes” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre vaccinarea anti-COVID, care incepe duminica 27 decembrie, la zece luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania și despre noua tulpina a…

- BUCUREȘTI, 1 dec - Sputnik. L-am putea numi ”eroul acestor zile” – dar, de fapt, Arhiepiscopul Tomisului, inaltul slujitor al Domnului, a savarșit, prin demersurile sale, un act de credința. © AFP 2020 / THOMAS COEXFranta: proteste in mai multe orase impotriva inchiderii bisericilorUn act…

- Dupa 15 decembrie va incepe sa scada numarul de infectari, spune Emilian Imbri, managerul spitalului „Victor Babeș” din București. In privința cazurilor de gripa, medicul se declara „liniștit”, pentru ca virusul „va sta locului”. Intrebat, miercuri, la Digi24, despre declarația dr. Beatrice…

Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din București, a declarat aseara in emisiunea „Legile Puterii"...