- Starea de sanatate a pilotului Daniel Onoriu e in continuare extrem de grava, asta deoarece acesta se afla intubat și in coma indusa, dupa o operație nereușita a mișcorarii stomacului in Turcia. Soția lui, declarații dureroase despre partenerul ei de viața.

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla in spital a șocat intreaga țara. Rebecca Onoriu a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a pilotului. Medicii susțin ca organismul raspunde la tratament, iar starea lui s-a imbunatațit cu douazeci la suta, in comparație cu ziua precedenta. El este un adevarat…

- Ioana Nastase vine cu detalii de ultima ora despre starea de sanatate a soțului ei. Fostul tenismen s-a imbolnavit de COVID-19, iar acum partenera sa susține ca se ferește sa locuiasca deocamdata cu el. Ce a mai spus femeia pe care o iubește Ilie Nastase? Ioana, detalii despre starea de sanatate a lui…

- In urma cu un an, Adda a fost diagnosticata cu o afecțiune cumplita, mai precis, angioedem. De atunci, artista s-a confruntat cu episoade de depresie și mai mult decat atat, vedeta este dependenta de injecții, pe viața. In cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, Adda, fara ocolișuri, și-a…

- Andreea Popescu, proaspata mamica a showbiz-ului romanesc, vine cu o veste buna pentru fanii ei. Fosta dansatoare a Deliei Matache a facut publice noi detalii despre starea sa de sanatate, de dupa a doua naștere. Iata cum se simte acum vedeta!

- Cantareața Dodo, protejata lui Costi Ionița, a ajuns la spital dupa ce a prezentat simptome specifice noului coronavirus. Lucrurile sunt și mai dificile, asta deoarece artista e insarcinata in opt luni. Mama ei a oferit noi detalii despre starea de sanatate.

- Gabriel Dorobanțu se numara printre artiștii care au fost victimele nemilosului virus, COVID-19, care a pus stapanire pe o intreaga populație. Fanii sai au fost extrem de ingrijorați in momentul cand au aflat ca Gabriel Dorobanțu se afla internat la spital din cauza ca a fost infectat cu coronavirus,…

- Monica Anghel a trecut prin momente cumplite, asta pentru ca vedeta a fost depistata cu COVID-19 in urma cu o saptamana. Artista a marturisit ca primele zile au fost foarte complicate pentru ea, caci s-a confruntat cu stari de amețeala, dureri mari de cap și alte simptome care i-au generat o stare permanenta…