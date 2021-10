Stiri pe aceeasi tema

- Garajele neautorizate de pe strada Nicolae Balcescu din Alba Iulia vor trebui demolate. Precizari de la primarie Garajele neautorizate de pe strada Nicolae Balcescu din Alba Iulia vor trebui demolate pana in 25 octombrie. Viceprimarul Emil Antoniu Popescu a anunțat ca deținatorii acestor construcții…

- Joi, am avut deosebita placere de a participa la un proiect numit ,,Ziua Serviciilor de Urgența 112″ organizat de catre echipa Ready Steady Go Sibiu. Evenimentul s-a desfașurat in cadrul Gradiniței ,,Dumbrava minunata” din Alba Iulia și a avut ca scop informarea copiilor despre intregul sistem operațional…

- Ca urmare a unei solicitari din partea www.proalba.ro , Inspectoratul Școlar Județean Alba transmite ca la nivelul județului, de la inceputul acestui an școlar, un numar de 35 elevi au fost testați pozitiv, cursurile cu prezența fizica fiind suspendate, conform art.6 din ordinul comun al ministrului…

- Ca urmare a unei solicitari din partea www.proalba.ro , Inspectoratul Școlar Județean Alba transmite ca instutuția monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice. Potrivit…

- Cea mai ampla lucrare se desfașoara pe strada Armoniei din Oarda de Jos. Aici se vor realiza trotuare pe o lungime de 280 metri, se vor monta borduri (in jur de 400 m liniari) și rigole carosabile din beton pentru preluarea apelor pluviale. Dupa finalizarea acestei etape se va turna un strat de covor…

- Primarul municipiului Alba Iulia, dl. Gabriel Codru Pleșa, a fost primit de Majestatea Sa Margareta și de ASR Principele Radu la Castelul Savarșin, miercuri, 4 august 2021. Au insoțit pe domnul primar dl. viceprimar Emil Popescu si dl. Robert Roman. De un deceniu incoace, Casa Majestații Sale și primaria…

- Lucrarile de „Reconversia funcționala șanț exterior – latura de nord a Cetații Alba Carolina, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber” care pun in valoare partea exterioara a zidului de la santul Nordic al Cetații Vauban, sunt in grafic, iar termenul de finalizare va fi…