- Bucuria fotbaliștilor echipei naționale de tineret dupa victoria cu Ungaria din grupele Campionatului European, scor 2-1, a fost imensa. Romania U21 a fost condusa cu 1-0 la Budapesta, dar a revenit eroic și a luat cele 3 puncte. La scurt timp dupa fluierul final, tinerii „tricolori” și staff-ul naționalei…

- Selectionerul echipei nationale de tineret, Adrian Mutu, a declarat, sambata seara, intr-o " target="_blank">conferinta de presa online desfasurata la Budapesta, ca in victoria cu Ungaria, scor 2-1, in Grupa A a Campionatului European de fotbal U21, s-a vazut calitatea superioara a selectionatei…

- Toti cei trei jucatori de la FC Viitorul convocati pentru Euro au fost titulari in acest meci.Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut meciul de debut la turneul final al Campionatului European din Ungaria si Slovenia.Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu au intalnit, in grupa A, Nationala…

- Selectionata de tineret a Romaniei va debuta miercuri la Campionatul European de fotbal Under-21 din Ungaria si Slovenia, cu un meci dificil, contra Olandei, una dintre favoritele competitiei. Tricolorii antrenati de Adrian Mutu fac parte dintr-o grupa foarte dificila, in care se mai afla Germania,…

- Nationala juniorilor nascuti in 2004 a disputat miercuri, 17 februarie, la Gyula, un meci amical in fata selectionatei similare a Ungariei.Tricolorii pregatiti de Daniel Mogosanu s-au impus cu scorul de 21 (1-0 la pauza). Fulga, in minutul 30, a deschis scorul pentru nationala noastra, care, in minutul…