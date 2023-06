Stiri pe aceeasi tema

- Mykhailo, un artist tatuator in varsta de 21 de ani din Berlin, Germania, a publicat recent un videoclip pe platfoma TikTok cu unul dintre cele mai recente proiecte ale sale și a strarnit controverse. Se pare ca pentru un tatuaj, care arata ca o mazgalitura, clientul a scos din buzunar suma de 900 de…

- Celebrul fotbalist Radu II și-a amintit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, momentele de glorie petrecute pe stadionul „Nicolae Dobrin”, din Piteșți, ce va fi demolat, in locul sau urmand a se va construi un altul modern, la standarde internaționale.

- Al Bano, de 4 ori 20: O calatorie muzicala prin cei peste 50 de ani de cariera muzicala, in premiera, la Sala PalatuluiDupa ce a fascinat audiența prin apariția extraordinara de la ediția din acest an a Festivalului de la Sanremo, unde a participat in calitate de invitat de onoare, alaturi de legendarii…

- Comitetul Director al postului public de televiziune a dat unda verde pentru inceperea negocierilor pentru organizarea reality show-ului „Big Brother”. Celebrul format de televiziune a fost difuzat pentru prima oara in Romania in 2003, pe Prima TV.Televiziunea Romana vrea sa dea lovitura pe piața media…

- Veste buna pentru clienții Lidl Romania! Celebrul retailer vine cu o oferta tentanta pentru romani, cu o saptamana inainte de Paște. Un aparat de curațenie urmeaza sa apara pe rafturile magazinelor din toata țara, potrivit pentru gospodinele care se afla in febra curațeniei de sarbatori! Cu siguranța…

- Printre melodiile sale celebre se numara: Frumoasa Vecina Noastra, Banațeanu cat ii viu, Mi-o fost drag in viața mea Sursa articolului: Tiberiu Ceia s-a stins din viața. Celebrul cantareț de muzica populara avea 82 de ani Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Afla ce iți rezerva horoscopul runelor in perioada 20-26 martie 2023. Celebrul numerolog Mihai Voropchievici are detalii importante pentru fiecare zodie, dar un nativ se bucura de prezenta lui Wunjo, poate cea mai pozitiva din intreaga futara. Simbolizeaza implinirea dorințelor, succesul, bucuria și…