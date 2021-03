Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a anunțat vineri, 12 martie, ca transportul public în comun va deveni gratis în oraș și în zona metropolitana în zilele de vineri, începând cu luna aprilie. Obiectivul inițiativei este de a reduce poluare, prin…

- Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a fost vaccinat chiar cu ser din lotul de la AstraZeneca suspendat. Edilul a povestit la Ziua de Cluj Live ca a aflat vineri dimineața ca a primit aceasta doza, dupa ce și-a verificat adeverința de vaccinare. Emil Boc povestește ca nu a avut simptome grave dupa imunizare…

- Austria a anunțat marți ca nu va mai colabora cu Uniunea Europeana pentru producerea unui nou vaccin impotriva coronavirusului, ci cu Danemarca și Israel. Anuntul este o reactie la programul comun al Uniunii Europene pentru achizitia vaccinurilor, criticat pentru ca este prea lent la incheierea de contracte…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu a multumit sambata Romaniei si Uniunii Europene, dupa ce 21.600 de doze de vaccin anti-COVID trimise de la Bucuresti au ajuns la Chisinau, precizand ca vor fi folosite pentru vaccinarea tuturor medicilor, angajatilor din sistemul medical si lucratorilor implicati…

- In plus, aceste intarzieri ridica semne de intrebare cu privire la logica schemei de control a exporturilor de vaccinuri, introdusa de UE la finele lunii ianuarie, pentru a se asigura ca vaccinurile vor fi livrate la timp dar care pana acum nu a fost activata in pofida intarzierilor aparute in aprovizionare.…

- Romania - locul al 15-lea in UE la numarul de autoturisme noi inmatriculate Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. România ocupa locul al 15-lea, între țarile Uniunii Europene, în ceea ce privește numarul de autoturisme noi înmatriculate în 2020, în scadere…

- Romanii vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, a anuntat Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Pe de alta parte, romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in…

- Trebuie sa recunoaștem ca o buna parte a Europei pastreaza reflexele unui trecut in care democrația și statul de drept au fost nefuncționale, intrerupte și acoperite de totalitarism, monopol ideologic in spațiul public și distrugerea, pana la fundație, a statului de drept. Opinia, dreptul la exprimare,…