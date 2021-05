Stiri pe aceeasi tema

- Tasnadi Szilard, prefectul județului Cluj, a anunțat ca peste 40% din populația Clujului este vaccinata, fiind un record național. ”Oamenii au conștientizat pericolul și au tratat problematica și respectarea masurilor cu mai multa responsabilitate, dar trebuie sa avem in vedere ca in tot intervalul…

- Primarii i-au propus premierului Florin Cițu eliminarea tuturor restricțiilor in localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, luni, dupa intalnirea primarilor cu premierul Florin Cițu, ca una dintre propunerile avansate pentru accelerarea…

- Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, i-a propus premierului Florin Cițu ca localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%, sa se redeschida mai repede, aceasta fiind o modalitate de a accelera campania de vaccinare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, dupa intalnirea…

- Cluj-Napoca are o campanie de vaccinare de succes, a declarat Florin Cițu. Premierul a precizat ca aproape 30% din populația Clujului este deja imunizata. ”Aveti aici la Cluj, o campanie de vaccinare de succes si in curand veti depasi 30% de persoane vaccinate. Stiti foarte bine ca obiectivul national…

- Primarul Clujului, Emil Boc, vrea sa organizeze un concert in care sa se testeze in condiții de siguranța, care e rata de infectare cu virusul SARS COV 2, la evenimente cu numar mare de participanți. Declarația lui Emil Boc vine dupa ce in acest weekend, in Barcelona, 5000 de oameni au participat la…

- Primarul Clujului, Emil Boc, vrea sa interzica centralele de apartament pe gaze in imobilele nou contruite pentru a reduce poluarea. „Am discutat sa nu mai fie aprobate centralele termice pe apartament și...

Romania a decis in ultimul moment sa retraga de la vaccinare loturi AstraZeneca. Romania urmeaza astfel exemplul altor tari, care au retras deja loturile respective de vaccinuri

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat, luni, o poza de la primirea serului de vaccinare, spunand ca este „totul Ok”. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța pana cand toți vom fi in siguranța! Maratonul continua, in final…