Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca. Edilul este printre primele persoane din Romania care s-a vaccinat cu acest ser. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunța ca luni s-a vaccinat cu vaccinul AstraZeneca și spune ca este „totul Ok”. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze....

- Primarul Municipiului Cluj, Emil Boc a transmis ca in cursul dimineții de astazi s-a vaccinat anti COVID-19 cu serul celor de la AstraZeneca. Acesta le-a cerut clujenilor sa se vaccineze, adaugand ca nu vom fi siguranța pana cand aceastp pandemia va fi sub control. „Azi m-am vaccinat cu serul celor…

- Emil Boc s-a vaccinat anti-COVID astazi, 15 februarie. Primarul municipiului Cluj-Napoca a postat pe pagina sa de Facebook poze de la administrearea primei doze de imunizare. Emil Boc s-a vaccinat cu serul de la AstraZeneca, iar el recomanda tuturor oamenilor sa…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunța ca luni s-a vaccinat cu vaccinul AstraZeneca și spune ca este „totul Ok”. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța pana cand toți vom fi in siguranța! Maratonul continua, in…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca validarea prefectului UDMR la Cluj a fost realizata aproape in unanimitate, doar cu o abținere. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, apoi și Emil Boc, primarul Clujului, s-au aratat nemulțumiți de decizia PNL de a ceda funcția de prefect al județului formațiunii…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…