- Fostul international roman s-a alaturat pe o lista care cuprinde 13 persoane care au contactat virusul in ultimele zile. Conform surselor Digisport care citeaza persoane din cadrul clubului din Gruia, Dan Petrescu a fost deja internat in Cluj-Napoca. Tehnicianul nu a dorit sa ramana in Bucuresti, acesta…

- Analistul politic Cozmin Gușa a reacționat, pe Facebook, dupa ce Cheloo a rabufnit la adresa lui Raed Arafat, spunand ca obligația de a purta masca e un asasinat adminitrativ al spiritului și anunța ca va boicota magazinele, refuzand sa mai mearga la cumparaturi."MANIFESTUL LUI CHELOO!…

- Deși marți seara Genk anunțase oficial transferul definitiv al lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa care l-a și șters, se pare ca suma pe care Rangers o va achita va fi mai mica decat cele 5 milioane de euro vehiculate. Presa scoțiana a dezvaluit ca formația lui Steven Gerrard negociaza un discount de o…

- Kim Jong Un a aparut ultima data in public pe 1 mai, cand tot KCNA afirma ca liderul nord-coreean mersese la deschiderea unei fabrici. De la momentul acelei vizite si dupa o perioada de zvonuri care l-au prezentat pe Kim Jong Un grav bolnav, dictatorul nu a mai aparut in public mai bine de 20 de zile.…

- ■ cererea de personal ramine redusa, in aceasta saptamina fiind disponibile 260 de slujbe ■ ar putea avea loc mai multe angajari in zona Roman, fata de resedinta de judet ■ dintre cei cu studii superioare e nevoie in special de ingineri ■ Pandemia a scazut dramatic cererea de personal, iar spre finele…

- Ladislau Boloni (67 de ani), plecat dupa trei ani de la Antwerp, spune ca in 3-4 zile are noutați. „N-a fructificat la maximum talentul echipei”, il critica Voetbalmagazine. Boloni studiaza ca un șahist urmatoarea mutare dupa ce i-a dat joi mat lui Royal, incheind trei ani la Antwerp. Presa belgiana…

- De asemenea, edilul a mai spus ca va exista si un tren metropolitan care va asigura legatura intre localitatile din jurul orașului. „Deja se lucreaza la studiul de fezabilitate pentru constructia metroului din Cluj-Napoca si a trenului metropolitan. Suntem in faza premergatoare lansarii licitatiei de…