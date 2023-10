Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul razboiului din Israel apar povești de curaj și eroism remarcabil al unor persoane. In conflictul pornit in urma cu cateva zile in Orientul Mijlociu, gestul facut de o tanara in varsta de 25 de ani a captivat lumea. Femeia a dat dovada de curaj și a avut o rezistența extraordinara in fața…

- Situatia de securitate din Israel a fost abordata in cadrul sedintei de astazi a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), context in care membrii CSAT au subliniat ca Romania a condamnat inca din prima zi atacurile teroriste ale Hamas, care au produs numeroase pierderi de vieti omenesti si raniti…

- Volodimir Zelenski, a afirmat ca razboaiele mondiale din trecut au inceput cu agresiuni locale si ca Rusia ”este interesata in a declansa un razboi in Orientul Mijlociu astfel incat o noua sursa de durere si suferinta sa poata submina unitatea lumii, sa creasca dezacordul si contradictiile si astfel…

- Armele folosite de Hamas, donate de talibani dupa plecarea SUA din Afganistan? Donald Trump Jr. susține aceasta teorie - VIDEODonald John Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump, susține ca armele folosite de Hamas in atacul din Israel seamana foarte mult cu armele americane lasate de SUA talibanilor…

- Hezbollah amenința ca va ataca pozițiile americane din Orientul Mijlociu daca ar interveni direct in conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza The Times of Israel.„Palestina nu este Ucraina”, a spus un purtator de cuvant al gruparii teroriste libaneze intr-o declarație, dupa ce SUA au mutat navele…

- Petrolul a crescut cu pana la 5% dupa ce atacul gruparii teroriste Hamas in Israel a amenintat sa inflameze tensiunile din Orientul Mijlociu, sursa a aproximativ o treime din titeiul mondial, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas.

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…