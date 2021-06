Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat ca, dupa 10 – 11 ani, Transilvania primeste din nou proiecte de infrastructura, prin implicarea premierului Florin Citu, ceea ce nu s-a intamplat cu PSD. „Din pacate, PSD ne-a ignorat, nici macar un podet de la Nadasel nu au putut sa faca”, a afirmat…

- Presedintele filialei Salaj a PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalau, ca in opinia sa echipa Florin Citu este echipa liberala pentru anul 2024. Facand referire la pozitionarea sa privind candidaturile lui Ludovic Orban si Florin Citu la sefia PNL, Lucian Bode a precizat, intr-o conferinta de…

- ”Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist. N-o sa va ganditi la care, si o sa spuneti metroul, cum spun cei de la PSD. (...) Deci, nu pentru acel motiv il sustin pe domnul Citu, ca sa fiu foarte bine inteles. Pentru un motiv particular, egoist, care tine de familia mea, de fetele mele. Eu…

- Emil Boc a anunțat ca nu il mai vrea pe Ludovic Orban președintele PNL și ca il susține pe Florin Cițu sa preia conducerea partidului din care a ajuns sa faca parte. In ședința de guvern de joi, Cițu i-a facut un cadou placut primarului din Ardeal. I-a dat bani chiar din fondurile aflate la dispoziția…

- Exista mai multe organizații care il vor susține pe Florin Cițu, in special cele din Transilvania, Banat și Moldova. Fostul premier, Emil Boc se afla printre susținatori. De altfel, numele grele din interiorul partidului s-au aflat alaturi de Cițu cand și-a anunnțat candidatura. Pe langa Emil Boc vorbim…

- Primarul Clujului, Emil Boc, considera ca premierul Florin Cițu este o varianta potrivita pentru conducerea Partidului Național Liberal, condus acum de Ludovic Orban. In ceea ce privește un eventual tandem la varful PNL, Boc susține ca nu se va implica „mai mult decat ii permite funcția” actuala de…