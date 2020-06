Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a trecut in revista marile lucrari de infrastructura din Cluj-Napoca – unele executate de SC Diferit SRL – dezvaluind termenele de finalizare pentru cateva dintre acestea.

- Pe 4 aprilie a.c, se semna contractul mama, in valoare de 23 milioane de euro din fonduri europene pentru in vederea reabilitarii si modernizarii drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda ndash; Rasova Aliman ndash; Ion Corvin Intre timp, Consiliul Judetean Constanta a atribuit un contract pentru…

- UPDATE: Astazi la ora 17.10, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Valea Hotarului din municipiu a avut loc un accident de circulație mortal. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca un tanar de 27 de ani a condus un ATV dinspre…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca au inceput lucrarile de modernizare in Piața Blaga și pe strazile Napoca, Petru Maior, Emil Isac și Republicii (pana la intersecția cu strada Avram Iancu).Conform municipașitații, modernizarea presupune doua etape:1. Etapa lucrarilor de insfrastructura desfașurate…

- Ieri, 12 mai 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii din Abrud l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna Roșia Montana, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunța ca lucrarile la str. Molnar Piuariu sunt aproape de finalizare.”Am verificat astazi stadiul lucrarilor la str. Molnar Piuariu, proiect cu finanțare europeana ce presupune reamenajarea completa a tronsonului dintre strazile Fabricii de Zahar și Damboviței,…

- Directorul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj, David Ciceo cere rezilierea contractului incheiat intre Consiliul Județean Cluj, proprietarul parcarii, și firma GOTO Parking.Firma a facut in 2019 un profit de un milion de euro și a platit redevența Consiliului Județean de 66 de mii de euro.”Daca…

- Proiectul de investiții in modernizarea bulevardului Tomis, tronsonul cuprins intre strada Poporului și bulevardul Mamaia, vizeaza imbunatațirea mobilitații urbane prin sporirea gradului de confort, creșterea siguranței circulației pietonale și rutiere și promovarea transportului alternativ. Un rol…