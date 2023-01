Stiri pe aceeasi tema

- Proiect inedit intr-un cinematograf din Romania, care-și propune sa organizeze o serie de proiecții speciale de film la care sa poata fi prezente mamele cu bebeluși. Proiectul este inițiat de Cinematograful Victoria din Timișoara , care a anunțat ca va organiza o serie de proiecții speciale de film…

- In decembrie 1989, regimul comunist din Romania a cazut in urma revolutiei incepute la Timisoara si continuate la Bucuresti. In acelasi an, si in alte tari din Europa Centrala si de Est, regimurile comuniste au fost inlaturate pasnic. In tara noastra, trecerea de la totalitarism la democratie s-a facut…

- In cat timp intra banii in cont dupa un transfer din strainatate. Durata unui transfer bancar din strainatate poate sa dureze, așa ca este bine sa știm, inainte sa intram in panica. In primul rand, daca alegi sa folosești serviciile oferite de catre banci, trebuie sa știi ca durata unui transfer bancar…

- Ambasada SUA a deschis, ieri, in incinta Bibliotecii Astra din Sibiu un nou American Corner, centru care promoveaza valorile culturale și democratice comune ale Statelor Unite ale Americii și Romaniei. Acesta este al 10-lea centru din programul American Corners, care le include și pe cele din: Bacau,…

- S a deschis Targul de Craciun de la Timișoara cu shaorma, prețuri prohibitive și un primar huiduit care nu a avut curaj sa spuna doua vorbe la microfon. Duminica la ora 17:30 a fost programata aprinderea luminițelor de sarbatoare in centrul orașului Timișoara. Primarul Timișoarei a urcat pe scena…

- Ti-ai facut planul pentru weekend? Ce spui de o ciocolata calda dupa ce tocmai ai admirat de sus Timisoara, dintr-o roata panoramica ce te poarta la 30 de metri inaltime? Te asteptam la Iulius Town, unde sambata dam oficial startul sarbatorilor de iarna si inauguram cel mai vesel targ de Craciun. Duminica…

- Uniunea Studentilor din Romania va organiza in opt orase din tara - Bucuresti, Iasi, Suceava, Cluj, Craiova, Oradea, Arad si Timisoara, in perioada 4 - 14 noiembrie, cea de-a XXI-a editie a Festivalului UniFEST, sub motto-ul "Distractie gratis, nu degeaba!".

- Program bogat la Zilele culturii sarbe. Evenimentul, care va avea loc in perioada 2-30 noiembrie, este organizat de Uniunea Sarbilor din Romania impreuna cu Consulatul General al Republicii Serbia la Timisoara. Sprijinul financiar este oferit de Ministerul Culturii, Departamentul pentru Relatii Interetnice…