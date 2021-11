Stiri pe aceeasi tema

- Sharbat Gula, o femeie afgana devenita celebra dupa ce o fotografie a ei a fost publicata pe coperta revistei National Geographic in anul 1985, a ajuns in Italia, ca parte a evacuarilor afganilor de catre Vest dupa ce talibanii au preluat puterea in tara. Anuntul a fost facut de guvernul…

- Sharbat Gula, femeia afgana cu ochi verzi, devenita celebra in lumea intreaga dupa ce o fotografie a ei ("Afghan Girl"/ "Fata Afgana") a fost publicata in urma cu peste 35 de ani pe coperta revistei National Geographic, a fost evacuata din Afganistan si s-a refugiat in Italia dupa ce talibanii au…

- Sharbat Gula, emblematica „fata cu ochi verzi” care avea 12 ani cand a aparut pe coperta revistei National Geographic este acum vaduva și mama a patru copii și a reușit sa plece din Afganistanul recucerit de talibani, ajungand in Italia, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Roma, relateaza Daily Mail…

- Odata cu instaurarea Emiratului Islamic al Afganistanului, condus de forțele talibane, drepturile femeilor din Afganistan au fost grav afectate. In ciuda declarațiilor oficiale ale talibanilor, acțiunile acestora au scos in evidența intenția lor de a le controla viața femeilor, anulandu-le libertatea…

- Roya Rahmani, prima femeie ambasador a Afganistanului în Statele Unite care și-a parasit postul în iulie, este în mod clar oripilata de preluarea de catre talibani a țarii, dar nu este suprinsa și acuza, într-un interviu, fostul guvern de la Kabul susținut de America de eșecul…

- Liderul opozitiei afgane din valea Panjshir, Ahmad Massoud, si-a exprimat duminica disponibilitatea de a negocia încetarea ostilitatilor cu talibanii, salutând propunerile în acest sens venite din partea unor eruditi religiosi, transmite Reuters. Massoud, seful Frontului National…

- Un grup de activiste afgane a organizat, vineri, un protest in Kabul, controlat de talibani de aproape trei saptamani. Femeile cer sa le fie respectate drepturile la munca și educație și participarea deplina in viața politica, relateaza Euronews și CNN . Protestatarele spun ca sunt pregatite ”sa moara”…

- SUA au recurs la un atac cu drona in Afganistan pentru a ucide un lider terorist Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul, relateaza…