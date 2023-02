Stiri pe aceeasi tema

- Embargoul impus de UE importului de carburanti din Rusia intra in vigoare duminica, iar Romania va trebui sa identifice in acest an surse alternative pentru cantitati reprezentand cel putin 80% din importurile de motorina de la nivelul anului trecut, iar UE pentru 50%, releva o analiza Profit.…

- Rafinariile din Romania trebuie sa identifice surse alternative pentru cel putin 80% din importurile de motorina de anul trecut, iar cele europene, pentru aproximativ 50%, noteaza sursa citata, precizand ca, daca, in cazul benzinei, Romania este exportator net, in cazul motorinei situatia este contrara.Romania…

- Concurența cu cerealele mai ieftine din Ucraina este o preocupare tot mai mare pentru țarile est-europene, care au ridicat problema intr-o scrisoare comuna, inaintea reuniunii ministeriale de la Bruxelles. Ei se plang ca cerealele ieftine ucrainene in loc sa plece mai departe prin ”coridoarele de…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- ​In Romania, importurile de bunuri sunt din ce in ce mai mari fața de exporturi. In primele 9 luni din 2022, importurile au depașit exporturile cu un volum echivalent cu 12,3% din PIB cumulat pe primele trei trimestre din 2022, in creștere fața de aceeași perioada din 2021 (10,3%) sau 2020 (8,7%), arata…

- Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei e de parere ca inflatia este nedreapta pentru societatea romaneasca și asta pentru ca „n-am facut nimic ca sa o aducem, iar la aceasta ora bancile centrale sunt singurele care pot sa lupte eficient cu inflatia, avand o arma urata…

- Actualno (Bulgaria) - Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA, citat de Rador. Fii…

- Romania continua sa coboare pe scara inovatiei, dupa cum arata cel mai recent Index Global al Inovarii – GII 2022, aflandu-se spre finalul clasamentului in Europa, se arata intro analiza a unei platforme de investitii, remisa, ieri, AGERPRES. Conform sursei citate, chiar si Bulgaria este cu 14 locuri…