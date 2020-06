Embargo asupra armelor: Washingtonul ameninţă să 'impună' la ONU revenirea la sancţiuni împotriva Iranului SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP. Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din Consiliul de Securitate un proiect de rezolutie care propune prelungirea embargoului asupra armelor vizand Teheranul, ce expira in octombrie. Insa, chiar daca europenii ii sunt favorabili, rezolutia s-ar putea lovi de opozitia Rusiei si a Chinei. 'In lipsa vreunei actiuni pana la 18 octombrie, Iranul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

