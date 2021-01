Stiri pe aceeasi tema

- Chilianul Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a castigat etapa a opta a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata luni intre localitatile saudite Sakaka si Neom, pe 375 km, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a reusit sa incheie pe 22, cea mai buna clasare a sa la actuala editie. Sud-americanul…

Emanuel Gyenes a ocupat, duminica, locul 35 la clasa moto in etapa a saptea a Raliului Dakar, desfasurata pe distanta de 471 de kilometri, intre Ha'il si Sakaka. La Original by Motul - Malle Moto, Emanuel Gyenes a terminat duminica pe locul 4, potrivit news.ro.

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a castigat, vineri, etapa a sasea a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata intre Al Qaisumah si Ha'il (Arabia Saudita), in timp ce romanul Emanuel Gyenes a sosit al 40-lea. Barreda a obtinut a treia sa victorie al cursa din acest an si l-a egalat pe…

Emanuel Gyenes a ocupat, joi, locul 33 la clasa moto in etapa a cincea a Raliului Dakar, desfasurata intre Riad si Al Qaisumah, pe o distanta de 456 kilometri, potrivit news.ro. Gyenes s-a clasat al 33-lea si in etapa a patra. La general, el este de asemenea pe pozitia 33.

- Argentinianul Kevin Benavides (Honda) a castigat joi etapa a cincea a Raliului Dakar 2021, desfasurata intre Riad si Al Qaisumah, in timp ce romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe 33. Kevin Benavides a trecut cu bine peste o cadere suferita din cauza careia s-a ales cu o fractura nazala in cadrul acestei…

- Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a revenit in forța in cea de a 4-a etapa a Raliului Dakar, caștigand miercuri cursa la clasa „Original By Motul Malle Moto”, potrivit Mediafax. Clasa „Malle Moto” este cea in care se dueleaza motocicliștii care nu beneficiaza de asistența tehnica, intreținerea…

Emanuel Gyenes a ocupat, marti, pozitia 50 la clasa moto in etapa a treia a Raliului Dakar, desfasurata la Wadi Ad-Dawasir (629 km – speciala de 403 km), potrivit news.ro. La Original by Motul – Malle Moto, Gyenes a terminat pe locul 6.

- Australianul Toby Price (KTM) a castigat, marti, etapa a treia a Raliului raid Dakar 2021 la sectiunea moto, o bucla de 629 de kilometri, dintre care 403 cronometrati, cu plecarea si sosirea la Wadi Ad-Dawasir (Arabia Saudita), in timp ce romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 50. Price, campion…