Stiri pe aceeasi tema

- Doi jucatori de la Potaissa Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu”, au fost convocați la lotul național de cadeți. Davide Marea și Șerban Matea vor participa la acțiunea echipei naționale de cadeți, din perioada 23 – 30 octombrie. Acțiunea echipei naționale se va desfașura la Drobeta Turnu Severin…

- Soune pitesteanul Adrian Dulcea, antrenor secund Romania Under 20 Piteșteanul Adrian Dulcea, antrenorul celor de la Unirea Bascov, a fost de curand numit antrenor secund la naționala Romaniei Under 20. Fostul fotbalist alb-violet face echipa cu ”principalul” Daniel Pancu la selecționata Under 20. Despre…

- Aflat intr-o forma dezastruoasa la FCSB, fiind printre cei mai slabi la ultimele doua etape de campionat, Florinel Coman a fost convocat de Edi Iordanescu la prima reprezentativa, in detrimentul lui Maxim. Cifrele capitanului lui FCSB din derby-ul cu CSU Craiova șocheaza: zero dueluri caștigate in atac,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va participa la Trofeul Carpati, intre 26 și 28 septembrie, alaturi de Spania, Austria si Serbia, iar selecționerul Florentin Pera a convocat 21 de jucatoare.

- Alexandru Pelici este noul selecționer al naționalei de fotbal juniori U19 a Romaniei. Tehnicianul in varsta de 48 de ani va conduce reprezentativa juniorilor nascuți incepand cu 1 ianuarie 2004 in campania de calificare pentru Campionatul European 2023, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Alexandru…

- Tanarul pugilist Luca Petru Fațan de la CS Unirea Alba Iulia, in lotul Romaniei de la Campionatele Europene de Cadeți Luca Petru Fațan, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregatit de catre Andrei Daramuș, face parte din lotul Romaniei care a facut deplasarea in Turcia, la Erzurum, pentru…

- Fațan Luca Petru, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregatit de catre Andrei Daramuș, face parte din lotul Romaniei care a facut deplasarea in Turcia, la Erzurum, pentru a boxa la Campionatele Europene de Cadeți. ”Așa cum am mai spus, e un copul foarte bun, talentat, care daca se va ține…

- Echipa nationala de fotbal Under 18 a Romaniei, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2005, va sustine doua partide de verificare cu Macedonia de Nord. Intalnirile sunt programate luni, 8 august, si miercuri, 10 august, de la ora 20.00, la Centrul National de Fotbal Buftea. In lotul de 22 de…