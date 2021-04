EMA recunoaște problemele, dar menține recomadarea: „Beneficiile vaccinului AstraZeneca depășesc riscurile” Experții Agenției Europene a Medicamentului (EMA) susțin ca exista o legatura intre administrarea vaccinului produs de AstraZeneca și mai multe reacții adverse serioase, cum ar fi cheagurile de sange. Cu toate acestea, pastreaza recomandarea vaccinarii. Comitetul de siguranța al Agenției Europene a Medicamentului a concluzionat, miercuri, ca exista o legatura cauzala intre apariția cheagurilor de sange și vaccinarea cu serul AstraZeneca. Specialiștii, citați de Digi24, susțin ca apariția acestora putand fi inclusa in lista de efecte adverse foarte rare. Comitetul a anunțat ca in stabilirea acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

