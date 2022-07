Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente EMA a declarat vineri ca a autorizat extinderea utilizarii unui vaccin contra variolei umane pentru a fi folosit impotriva propagarii variolei maimutei, care ar putea primi nivelul de alerta maxima din partea OMS, informeaza AFP. 39; 39;Comitetul pentru medicamente…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat doua noi decese cauzate de variola maimutei de la ultima actualizare a situatiei epidemiologice din 27 iunie. Totalul cazurilor de deces cauzat variola maimutei se ridica la trei de la inceputul anului, iar boala s-a raspandit in zone noi, relateaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat publicitații un raport cu cazurile confirmate de variola maimuței de la inceputul anului și pana in prezent. De la ultima informare a OMS din 17 iunie, au fost raportate 1310 cazuri noi și opt țari noi au raportat cazuri. Majoritatea cazurilor confirmate de laborator…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii se va reuni joi pentru a evalua daca variola maimutei trebuie considerata o „urgenta de sanatate publica internationala”. Expertii independenti vor examina daca lumea trebuie alertata cu privire la o amenintare crescanda pentru sanatate, iar…

- Spania va incepe vaccinarea contactele apropiate ale cazurilor confirmate cu variola maimuței, dupa ce numarul persoanelor confirmate cu acest virus a ajuns la 242, a anunțat Ministerul Sanatații spaniol, relateaza Mediafax. Din cauza stocului redus de vaccinuri, doar cei care au fost in contact apropiat…

- Un total de 780 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in laboratoare medicale din 27 de tari non-endemice, a anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care evalueaza ca riscul sanitar la nivel mondial in legatura cu aceasta boala este „moderat”, informeaza AFP, preluata de…

- Un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat vineri ca prioritatea trebuie sa fie combaterea variolei maimuțelor in țarile non-endemice, spunand ca acest lucru poate fi realizat printr-o acțiune rapida. Variola maimuței, o infecție virala ușoara, este endemica in țarile africane,…