- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni in societate in legatura cu strainii, care reprezinta un sfert din…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…

- Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 0,6%. Indicele britanic FTSE 100 a scazut cu 0,16%, DAX al bursei din Frankfurt cu 0,21%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 0,38%. Indicele italian FTSE MIB a urcat cu 0,25%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid a coborat cu 0,60%. Presedinta Bancii…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche va lansa pe piața, la sfarsitul lunii septembrie, un test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in doar 15 minute. Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID-19 care a ucis peste 851.000 de oameni in intreaga lume…

- Peste 3,8 milioane de cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana au depus cereri de resedinta în Regatul Unit dupa referendumul pentru Brexit, a anuntat joi guvernul de la Londra. Bilantul a fost anuntat de ministrul pentru imigratie Kevin Foster printr-un mesaj pe Twitter, scrie Agerpres.Home…

- Frontierele externe ale Uniunii Europene vor ramane inchise si dupa 1 iulie pentru majoritatea calatorilor straini, au declarat luni diplomati europeni pentru dpa. Doar 14 tari se vor afla pe lista tarilor terte ale caror cetateni vor putea intra pe teritoriul UE, printre care Australia, Canada si Thailanda.…