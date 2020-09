Stiri pe aceeasi tema

- Elvetienii au respins, in referendumul desfasurat astazi, o propunere a extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si tarile membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Potrivit proiectiilor postului de radio si televiziune national elvetian, 63% dintre alegatori…

- Elvețienii au respins propunerea extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si tarile membre ale Uniunii Europene. Potrivit proiecțiilor institutului de studii sociologice gfs-Berna, 63% dintre alegatori s-au opus, in referendumul desfasurat duminica, inițiativei…

- Elvetienii au respins in referendumul desfasurat astazi propunerea extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si tarile membre ale Uniunii Europene. Potrivit proiectiilor postului de radio si televiziune national elvetian, 63% dintre alegatori s-au opus acestei propuneri.…

- Elvetienii au respins, in referendumul desfasurat duminica, o propunere a extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si tarile membre ale Uniunii Europene, transmit Reuters si AFP. Potrivit proiectiilor postului de radio si televiziune national elvetian, 63% dintre…

- Conform propunerii prezentate de Partidul Popular Elvetian (SVP), in baza acordului cu Uniunea Europeana aflat in vigoare in fiecare an in Elvetia se muta, in medie, 75.000 de cetateni UE, ceea ce duce la suprapopulare si la cresterea preturilor locuintelor. Totusi, conform sondajelor de opinie este…

- Alegatorii elvetieni se pronunta duminica, prin referendum, asupra unei propuneri a extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si statele membre ale Uniunii Europene, transmit AFP si dpa. Conform propunerii prezentate de Partidul Popular Elvetian (SVP), in baza acordului…

- Alegatorii elvetieni se pronunta duminica, prin referendum, asupra unei propuneri a extremei drepte de incetare a liberei circulatii a lucratorilor intre Elvetia si statele membre ale Uniunii Europene, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres.Conform propunerii prezentate de Partidul Popular…

- Elvetienii sunt asteptati duminica la urne pentru a vota în cadrul unui referendum daca vor ca tara lor sa renunte la un acord cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a persoanelor, dupa o campanie care a expus tensiuni în societate în legatura cu strainii, care reprezinta…