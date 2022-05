Elveția votează pentru donarea implicită de organe: Fiecare persoană devine un potențial donator după moarte Elveția voteaza pentru donarea implicita de organe. Fiecare persoana devine un potențial donator dupa moarte, cu excepția cazului in care se opune in mod expres, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

