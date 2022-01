Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat ca a utilizat cu succes moneda digitala pentru a deconta tranzactii care implica cinci banci comerciale, cel mai recent test al tehnologiei pe piete, transmite Reuters. Experimentul, cunoscut ca “proiectul Helvetia”, ar putea aduce mai aproape in Elvetia folosirea monedelor digitale bancare centrale (CBDC), autoritatile de la Zurich fiind in fruntea experimentelor din Europa. Cele mai mari banci centrale din lume, inclusiv Banca Centrala Europeana, analizeaza modul in care propriile lor monede digitale pot juca un rol in simplificarea platilor interne…