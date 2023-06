Elveția – România 2-2, în preliminariile EURO 2024. Fabulos!!! Mihăilă a marcat două goluri în finalul meciului Reprezentativa de fotbal a Romaniei a remizat cu Elvetia, la Lucerna, luni seara, in Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024. Gazdele au condus cu 2-0, dar tricolorii au revenit incredibil in finalul partidei, prin golurile lui Valentin Mihaila. Rezultatul este senzațional, in condițiile in care jocul tricolorilor a fost foarte slab. Prima ocazie a partidei le-a aparținut gazdelor. In minutul 14, Amdouni l-a pus la incercare pe Moldovan, dar portarul legitimat la Rapid a fost la post. Elvețienii au continuat sa atace, iar in minutul 19 Vargas a trimis puțin pe langa poarta, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a terminat la egalitate cu Elveția, scor 2-2, in deplasare, la Lucerna, in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2024 . In minutul 89, gazdele conduceau cu 2-0, dar tricolorii au egalat grație unei „duble” de vis a lui Valentin Mihaila. Elvetia a condus prin golurile inscrise de…

- Nationala de fotbal a Romaniei a smuls un egal incredibil in fata echipa Elvetiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. 90+5′ Bara transversala la reluarea lui Steffen 90+2′ Valentin Mihaila marcheaza pe contraatac din pasa lui Moruțan ELVETIA…

- Nationala de fotbal a Romaniei a smuls un egal incredibil in fata echipa Elvetiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Au marcat: Amdouni 28, 41 / Mihaila 90, 90+2 ELVETIA: Sommer - Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Edmilson Fernandes (Schar…

- Kosovo și Romania au remizat, scor 0-0, in etapa a treia a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024, relateaza Agerpres.Pe un teren foarte greu, imbibat cu apa, Romania a obtinut un punct important, la capatul unui meci de mare lupta, in care cel mai bun om de pe teren a fost portarul…

- Echipa nationala a Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 0-0, pe un teren impracticabil, cu reprezentativa statului Kosovo, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Cel mai bun jucator al tricolorilor a fost portarul, Horațiu Moldovan. Prima ocazie a partidei le-a aparținut…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Belarusului cu scorul de 2-1, marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. La debutul in preliminariile EURO 2024, Romania a invins sambata seara , pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, reprezentativa…

- Golurile au fost marcate de Man ’35 si Alibec ’50.0-1: Man a inscris in minutul 35, cu o lovitura cu capul, dupa o centrare a lui Morutan.0-2: Alibec a inscris in minutul 50, marind diferenta de pe tabela de marcaj. Golul a fost validat dupa consultarea VAR.Un gol marcat in minutul 30 de Alibec a fost…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Andorra cu scorul de 2-0, sambata seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Tricolorii au inceput curajos meciul din Andorra, iar in minutul 9 Moruțan a combinat cu Man, mingea a ricoșat dintr-un adversar…