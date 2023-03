Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Elvetiei a anuntat vineri ca nu renunta la politica de a interzice transferul de armament de productie elvetiana catre terte state, in ciuda presiunilor unor tari europene pentru reexportarea unor astfel de arme catre Ucraina, transmite Reuters.

- Armamentul si vehiculele militare britanice ar putea fi fabricate sub licenta in Ucraina, diminuand dependenta Kievului de furnizarile de arme din partea aliatilor occidentali, a relatat duminica ziarul The Telegraph, preluat de Reuters.

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Federația Rusa suplimenteaza trupele și echipamentul in regiunea Kursk, aflata la granița cu Ucraina, pentru protejarea frontierei și asigurarea securitații, a anunțat guvernatorul regional Roman Starovoit, citat de Reuters.

- Federația Rusa este gata sa se așeze la masa tratativelor cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, a declarat, sambata, presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters, citata de Agerpres . „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii acceptabile, dar asta…

Rusia folosește cartușe vechi de 40 de ani, cu rata ridicata de eșec, pentru ca incepe sa epuizeze muniția dupa 10 luni de razboi in Ucraina, scrie Reuters, citand un oficial american, anunța Mediafax.