Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul sefului Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Nasim Haradinaj, acuzat de intimidare a martorilor, a fost arestat si transferat la Haga, a anuntat Tribunalul special insarcinat cu anchetarea crimelor de razboi comise in Kosovo, ce are sediul in Tarile de Jos, transmite duminica AFP,…

- Politistii din Braila au efectuat 16 perchezitii domiciliare la persoane suspectate de furturi din locuinte, inselaciune si camatarie. 16 persoane au fost aduse la sediul Politiei pentru audieri.

- Tribunalul Constanta a decis ca tânara de 22 de ani sa fie arestata preventiv pentru 30 de zile. Procurorii o acuza de savârsirea a patru infractiuni de ultraj. În urma scandalului izbucnit în seara zilei de 11 septembrie, în care noua persoane au fost lovite…

- Un tribunal din Turcia a condamnat luni la 40 de pedepse cu inchisoarea pe viata un uzbek gasit vinovat de comiterea unui atentat soldat cu 39 de morti intr-o discoteca din Istanbul in noaptea de Anul Nou in 2017, relateaza Agerpres.Abdulkadir Masharipov, al carui proces a inceput la sfarsitul lui 2017,…

- Lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat Foto: MApN Autoritatile sanitare au actualizat lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, în zona galbena (carantina 14 zile) intrând si Spania. Noua lista de state va intra în vigoare marti, 11 august, la…