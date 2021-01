Elveția inventează serviciul militar la domiciliu, din cauza pandemiei Pentru a diminua riscul raspândirii Covid-19 în cazarma, armata elvețiana a decis ca mai multe mii de recruți sa își înceapa serviciul militar acasa, relateaza AFP.

&"Este destul de nou&", recunoaște Daniel Reist, purtatorul de cuvânt al armatei elvețiene, chestionat de AFP, dar în aceste vremuri de pandemie, &"este soluția ideala care se impune&".

Considerata un stâlp al națiunii, armata elvețiana este organizata ca o miliție: supravegheați de câteva mii de profesioniști, recruții trebuie sa îndeplineasca serviciul militar de cel puțin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata elvețiana a decis ca mai multe mii de recruți sa iși inceapa serviciul militar acasa, pentru a diminua riscul infectarii cu COVID-19 in cazarmi, relateaza AFP, citata de HotNews.ro . Purtatorul de cuvant al armatei elvețiene, Daniel Reist, a declarat pentru AFP ca in aceste vremuri de pandemie,…

- MApN transmite ca, potrivit estimarilor Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), vaccinarea personalului din Armata va incepe in a doua jumatate a lunii. Vaccinarea personalului militar și civil se va face in centre proprii ale MApN, care vor…

- MApN transmite ca, potrivit estimarilor Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), vaccinarea personalului din Armata va incepe in a doua jumatate a lunii. Vaccinarea personalului militar și civil se va face in centre proprii ale MApN, care vor…

- Minunea s-a intamplat atunci caci artistul și-a revenit miraculous, așa spera sa se intample și acum familia sa. Mai ales ca artistul nu a ajuns la spital in stare grava, doar cu oboseala și tuse. „Speram sa iasa testul negativ cat de curand zilele acestea si sa poata sa se intoarca acasa. Nu este…

- Dupa trei saptamani de spitalizare, Mihai Budeanu, 44 de ani, de la 3 Sud Est, a anunțat prin intermediul unei postari pe pagina sa de pe o rețea sociala, ca a fost externat vineri, 11 decembrie. Artistul trupei constanțene a fost infectat cu Covid-19 și se afla sub supravegherea medicilor de la Spitalul…

- „Nu am avut manifestari ale bolii, am stat doua saptamani cuminte, in casa, inchis si am urmat un tratament care mi-a fost prescris si gata",a povestit Victor Rebengiuc duminica dupa amiaza, intr-o interventie la Digi 24. „Nu stiu cum s-a putut intampla chestia asta", a adaugat actorul, povestind ca…

- Transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei va fi asigurat de Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- „Padre” Varlaam de la Manastirea Partoș a pierdut lupta cu virusul SARS-COV2, la aproape trei saptamani de cand s-a infectat. Unul dintre cei mai indragiți preoți din județul Timiș s-a stins din viața luni seara. „Padre” Varlaam, parintele stareț de la Manastirea Partoș din județul Timiș, cel care in…