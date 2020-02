Elveţia interzice toate evenimentele majore din cauza coronavirusului Elvetia a decis vineri sa interzica pana pe 15 martie cel putin toate evenimentele publice si private care reunesc peste 1.000 de persoane, in scopul limitarii transmiterii noului coronavirus, informeaza AFP. "Din cauza situatiei actuale si a propagarii coronavirusului, Consiliul Federal (guvernul elvetian) a decis sa declare situatia cu care se confrunta in prezent Elvetia drept ''situatie speciala'' in sensul legii referitoare la epidemii si (...) sa interzica manifestarile publice si private care aduna simultan peste 1.000 de persoane", potrivit unui comunicat al guvernului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

