Elveția elimină controalele vamale la frontiera aeriană pentru România și Bulgaria Astazi, Consiliul Federal a fost de acord sa urmeze decizia UE privind ridicarea controalelor vamale la frontierele aeriene. Controalele de imigrare pe aeroporturile din Elveția pentru persoanele care calatoresc cu avionul din și catre Bulgaria și Romania vor fi eliminate. Astazi, guvernul Elveției a fost de acord sa urmeze decizia UE de a anula controalele la frontierele aeriene și pe apa pentru Bulgaria și Romania, a informat postul de radio elvețian „Swissinfo”. Pe 30 decembrie, Consiliul UE a decis, in unanimitate, desființarea controalelor interne de apa și aer la frontierele pentru cetațenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

