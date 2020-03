Elveţia, decizie şocantă, le-a cerut bătrânilor să-şi facă testamentul Elveția este țara in care oamenii pot solicita procedura suicidului asistat, iar in aceasta societate, ideea conform caruia indivizii au dreptul de a decide felul in care mor, este pe larg acceptata. O treime dintre elvețieni deja au testamente pregatite, astfel ca familiile știu deja care le sunt dorințele in eventualitatea unei boli severe sau unui accident. Veștile din Italia, despre batrani care mor singuri dupa ce au stat zile in șir sub ventilație artificiala au alarmat populația elvețiana. Dr. Roland Kunz, gerontolog, spune ca statisticile arata ca daca un pacient infectat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

