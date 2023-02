Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times. Michel a…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro, reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei, pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times, citat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a indemnat pe liderii naționali ai blocului sa avanseze cu discuțiile privind utilizarea activelor confiscate de la banca centrala rusa, in valoare de 300 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei, relateaza Financial Times, informeaza…

- Spania vrea sa livreze material militar Ucrainei, dar este impiedicata de Elveția. Elveția ar trebui sa elibereze un permis pentru reexportul anumitor tipuri de armament. Acum, Madridul vrea sa faca demersuri la Berna, informeaza switzerlandtimes.ch. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua conferințe internaționale pentru susținerea Ucrainei in lupta contra agresiunii ruse, organizate la inițiativa comuna franco-ucraineana, au inceput marți in capitala Franței. Obiectivul: ajutorarea Ucrainei pentru a supraviețui acestei ierni, in ciuda salbaticelor bombardamente ale trupelor ruse,…

- Seful operatorului retelei nationale de electricitate a Ucrainei a estimat marti ca pagubele produse sistemului energetic ucrainean de bombardamentele rusesti sunt ''colosale'', dar nu considera ca se impune evacuarea civililor din orasele cele mai afectate de intreruperile in furnizarea energiei…

- Seful operatorului retelei nationale de electricitate a Ucrainei, Volodimir Kudritki, a estimat marti, 22 noimebrie, ca pagubele produse sistemului energetic național de bombardamentele rusesti sunt ”colosale”, dar nu considera ca se impune evacuarea civililor din orasele cele mai afectate de intreruperile…